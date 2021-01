«J’avais 11 ans»: le député Bruno Questel raconte son viol qu'il n’a «jamais oublié»

La boîte de Pandore ouverte par l'affaire Duhamel est loin d’être refermée. Le député LREM Bruno Questel vient ajouter son témoignage aux nombreux cas sur l'inceste, le viol et la pédophilie.

Si le président de l’Institut du monde arabe Jack Lang a affirmé sur Europe 1 qu'il «ne peut pas s'indigner à chaque minute» au sujet de nouvelles révélations, le député de l'Eure et père de famille rétorque qu'«il faut s’indigner toutes les secondes», et fait part de sa propre histoire. Pour lui, de pareils actes sont injustifiables.

Il n’était pas de ma famille, il était du village ; de ces lieux où la famille est grande. J’avais 11 ans. Je n’ai jamais oublié. Aucune excuse possible. Aucun pardon possible. Aucun repos pour les auteurs de ces actes. Il faut s’indigner toutes les secondes @jack_lang https://t.co/hzillQ0qrM — Bruno Questel 🇫🇷 (@BQuestel) January 18, 2021

«Je souhaitais à travers ce tweet dire "stop" à une forme de discours que je trouve insupportable, selon lequel à l'époque la liberté dans toute sa dimension pouvait justifier des débordements de la sorte», a expliqué Bruno Questel à France Bleu Normandie.

«Quand on a été victime de ça, il n'y a pas une seconde où quelque chose, un fait, une parole, un geste, une nouvelle, qui ne vous ramène pas à cela. Y compris au moment précis. Ce sont des vies qui sont broyées, on vit avec ça toute sa vie. Non il n'y a pas de place pour le pardon, pas de place pour l'oubli, il faut s'indigner toutes les secondes, ne pas oublier les victimes. Ce n'est pas réparable.»

Par sa confession, il dit essayer de parvenir à une réalité où les victimes n'ont pas peur de parler de ces faits, qu'elles soient mieux protégées et que les auteurs ne puissent récidiver.

M.Questel raconte avoir oublié ce qui s’est passé à cause d'«une forme d'amnésie traumatique», mais souligne qu'«un jour ça vous pète à la gueule».

«Vous revivez les événements, vous retrouvez cette forme de solitude qui était la vôtre au moment des faits et après. Je peux vous dire que ça ne part pas, il n'y a pas de remède contre ça. Ça n'empêche pas de se construire, ça n'empêche pas d'aimer, ça n'empêche pas d'avoir des enfants, de les porter, de les protéger. Mais c'est une autre vie que celle que vous auriez dû avoir, j'en suis persuadé», a-t-il résumé sur France Bleu Normandie.

Révélations de La familia grande

Le livre de Camille Kouchner, parlant d'un cas d'inceste que son frère jumeau a vécu à 14 ans de la part de son beau-père Olivier Duhamel, a donné lieu à un débat intense et à une enquête judiciaire pour «viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans» contre ce dernier.

Ex-président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), il a quitté son poste, la chaîne LCI et son émission Mediapolis sur Europe 1.