François Bayrou amené à se justifier sur une photo de lui sans masque dans un aéroport apparue sur les réseaux

Le haut-commissaire au plan François Bayrou a été aperçu et photographié sans masque dans l’aéroport d’Orly à Paris. L’image a rapidement été diffusée sur les réseaux sociaux et a fait polémique. Joint par la République des Pyrénées, il admet avoir oublié de le porter pendant «quelques minutes».

Dans la matinée du mercredi 20 janvier, François Bayrou a été photographié dans une salle d’embarquement de l’aéroport parisien d’Orly. Toutes les personnes présentes sur l’image portaient un masque, sauf lui. La photo diffusée sur les réseaux sociaux a rapidement créé la polémique. Contacté par le journal local La République des Pyrénées, le haut-commissaire au plan s’est expliqué.

François Bayrou a été photographié sans masque dans un aéroport. pic.twitter.com/7LvYoxBEY3 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 21, 2021

«J’ai pris un café. Et j’ai oublié de remettre mon masque pendant une durée de quelques minutes, le temps que je m’en rende compte», explique-t-il, assurant qu’il se situait «à plusieurs mètres des autres passagers». «C’est un oubli».

Également jointe par le média, celle qui affirme être l’auteur de la photo raconte que M.Bayrou est resté sans son masque «une dizaine de minutes». «Il n’avait pas le masque dans les mains en tout cas. Nous, on nous a rappelé plusieurs fois de bien remonter le masque. Lui, aucun agent n’est venu le voir», ajoute-t-elle.

Polémique similaire en septembre

À peine nommé haut-commissaire au plan, le président du Mouvement démocrate (MoDem) s’est affiché sans masque le 8 septembre lors d’une conférence de presse à Biscarosse aux côtés de Jean Castex, lequel affirmait alors être cas contact et qu’il allait «immédiatement se faire tester».

Jean Castex: "Je vais immédiatement subir un test" pic.twitter.com/WXQ6LTOC0k — BFMTV (@BFMTV) September 8, 2020

Là encore, le maire de Pau était l’une des rares personnes à être non masquée, dans une salle relativement bondée. D’après BFM TV, il lui a fallu un peu plus d’une minute avant de s’en rendre compte et de sortir son masque.