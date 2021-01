Le nombre de contaminations depuis le début de l'épidémie dépasse les 3 millions en France

La France a enregistré 23.292 nouveaux cas de contamination par le coronavirus SRAS-CoV-2 en 24 heures et 649 décès supplémentaires dans les hôpitaux et les ehpad, montrent les chiffres publiés vendredi 22 janvier par les autorités sanitaires.

Le bilan total s'établit ainsi à 72.647 morts et 3.011.257 cas depuis le début de l'épidémie, en février 2020.

Les hôpitaux français ont dénombré 319 nouveaux décès dus au Covid-19 en 24 heures, auxquels s'ajoutent 330 morts dans les Ehpad, dont les données sont mises à jour deux fois par semaine.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au nouveau coronavirus s'élève à 25.908, soit 173 de plus que la veille, et le nombre de patients traités dans les services de réanimation à 2.912, soit 36 de plus.

Détails à suivre