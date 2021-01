Réquisition d’une ancienne école à Paris pour mettre à l’abri des immigrants

Des associations de soutien aux réfugiés, dont Utopia56 et DAL, ont procédé ce dimanche 24 janvier à la réquisition d’une ancienne école délabrée du 16e arrondissement pour qu’elle serve de toit à des personnes exposées au froid et, a-t-il été souligné, à la chasse à l’homme.

En présence de nombreux journalistes, de personnalités politiques et de militants, des associations, telles qu’Utopia56, Droit au logement (DAL) et Réquisition, ont procédé à la mise à l’abri de plus de plusieurs dizaines d’immigrants dans une ancienne école maternelle du 16e arrondissement.

Une réquisition d'immeuble vide par plusieurs associations, dont Utopia56, dans le XVIe arrondissement à Paris pour mettre à l'abri 150 personnes exilées dans la rue

​Une fois enfermés dans ces locaux délabrés, l’aménagement du lieu afin qu’il serve de toit à ceux qui subissent le froid de la rue a commencé.

Nettoyage des pièces d'une ancienne école en train d'être occupée dans le XVIe arrondissement à Paris pour mettre à l'abri 150 personnes exilées

​Protéger du froid et de la «chasse à l’homme»

Prenant la parole, Clarisse Bouthier, de Solidarité Migrants Wilson, a rappelé que non seulement il y avait beaucoup de gens dans les rues, mais qu’aussi, surtout depuis l’évacuation du campement Saint-Denis, il régnait une «chasse à l’homme impitoyable».

Lors de la réquisition d'une ancienne école du 16e arrondissement, Clarisse Bouthier de Solidarité Migrants Wilson s'est exprimée sur les difficultés auxquelles font quotidiennement face les réfugiés et les exilés dans la capitale

«C’est la chasse à l’homme toutes les nuits dans les rues de la capitale pour empêcher les réfugiés et les autres exilés d’accéder à Paris, Paris où il y a toutes les ressources et où on peut manger, à Paris qui est une ville riche, Paris où il y a énormément de logements vides. Tous les jours des centaines de gendarmes et de policiers sont mobilisés jour et nuit pour surveiller cette frontière, empêcher l’accès à notre capitale, empêcher l’accès à cette ville qu’on appelle la Ville Lumière à ces réfugiés».

En s’exprimant grâce au haut-parleur tenu par Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de DAL, un autre intervenant a lancé: «Quand ils arrivent en France, le pays des droits de l’Homme, [les réfugiés] n’ont même pas leurs droits élémentaires» et de rappeler que le froid et l’épidémie sévissaient à l’extérieur.

«Ils ont fait ce que l’État aurait dû faire»

Présent lors de cette réquisition, l’Insoumis Éric Coquerel a déclaré que les événements de ce dimanche étaient la continuation de l’évacuation du camp de Saint-Denis.

«Vous vous rappelez qu’il y avait des centaines de personnes qui n’étaient pas reparties vers les urgences [...], ces gens continuent de dormir dans la rue».

Ce dimanche 24 janvier, Éric Coquerel s'est rendu dans une école maternelle du 16e arrondissement de Paris, vide depuis deux ans, pour exprimer son soutien aux associations et réfugiés qui l'ont réquisitionnée

Précisant que les associations avaient choisi un lieu abandonné, où personne ne vit ni ne travaille, il a estimé qu’elles avaient «fait ce que l’État aurait dû faire: transformer [l’endroit abandonné, ndlr] en lieu d’hébergement d’urgence pour que les gens ne dorment pas dehors en plein hiver».