BFM TV lance une campagne de promotion de la vaccination en France - vidéos

Les chaînes liées à BFM TV se sont engagées en faveur de la vaccination contre le coronavirus. Des vidéos sur ce sujet avec la participation de plusieurs personnalités de BFM TV, BFM Régions et BFM BUSINESS ont été diffusées.

BFMTV s’engage pour la vaccination contre la Covid-19 pic.twitter.com/ZkCvGEqixA — BFMTV (@BFMTV) January 25, 2021

«Inespéré il y a un an au début de la pandémie, aujourd’hui, le vaccin constitue un espoir majeur pour limiter l'impact du Covid-19 et donc pour retrouver une vie normale», affirme, sur l’une des vidéos, la journaliste Margaux de Frouville, cheffe du service Santé de BFM TV.

«Nous avons tous un rôle à jouer», conclut-elle.

Parmi ceux ayant pris part à cette campagne figurent entre autres Bruce Toussaint et Olivier Truchot.

«C’est la seule solution pour s’en sortir», «à vous de le faire aussi» ou encore «c’est une lueur d’espoir», affirment les journalistes.

Vaccination en France

Le 23 janvier, Jean Castex a annoncé que le cap d’un million de vaccinés avait été franchi dans l’Hexagone.

En mettant en garde contre un possible reconfinement dans le cas de la détérioration de la situation, Olivier Véran s’est donné pour tâche de vacciner entre 1,3 et 1,4 million de Français d'ici fin janvier, soit plus du million initialement voulu. L'ensemble de la population devrait avoir été vaccinée d'ici la fin de l'été.