La France déplore plus de 600 nouveaux décès dus au Covid-19

Pour le deuxième jour de suite, le nombre de nouveaux décès est en hausse en France. Après 445 morts la veille, ce mardi 26 janvier Santé publique France fait état de 612 personnes décédées à cause du Covid-19.

Ce mardi 26 janvier, Santé publique France a constaté 612 décès supplémentaires en 24 heures, dont 350 dans les hôpitaux, ce qui porte le bilan à 74.106 morts depuis le début de l'épidémie.

Pour rappel, la veille les autorités sanitaires ont fait état de 445 morts supplémentaires alors que samedi et dimanche elles ont recensé respectivement 230 et 172 nouveaux décès.

L'agence parle également de 22.086 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures, soit près de 18.000 de plus que la veille.

Le nombre de patients malades du Covid-19 actuellement hospitalisés s'élève à 27.041, chiffre sans précédent depuis le 2 décembre, et 3.081 se trouvent en réanimation, ce qui fait respectivement 117 et 40 de plus que la veille. Le seuil des 3.000 patients en soins intensifs avait été à nouveau franchi lundi.

