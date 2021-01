Les Français sont de plus en plus hostiles à la mise en place d’un nouveau confinement

Alors que l’annonce de nouvelles restrictions est attendue ce mercredi, les Français sont de plus en plus nombreux à s’opposer à un troisième confinement, selon un sondage de l’institut Elabe pour BFM TV. Après un large consensus en mars, les avis sont aujourd’hui partagés.

52% des personnes interrogées sont défavorables à la mise en place d’un confinement strict, semblable à celui du mois de mars 2020. Ils sont encore 48% à s’opposer à un modèle plus léger similaire à celui de novembre. Une proportion similaire (49%) est contre une formule hybride, à savoir le maintien du couvre-feu à 18h la semaine et un confinement le week-end.

«Il n’y a plus de consensus autour du confinement, la France est partagée», constate auprès de BFM TV Bernard Sananès, le président d’Elabe, rappelant qu’en mars 93% des Français avaient exprimé un avis favorable sur le premier confinement.

«On voit bien qu’il y a un vrai tournant dans l’opinion avec une fracture générationnelle très forte: pour faire simple, les Français de plus 50 ans acceptent, les Français de moins de 50 ans refusent, souvent assez fortement», précise-t-il également.

Confiance envers l’exécutif

Une minorité de Français (37%) continue à faire confiance à l’exécutif dans sa lutte contre la crise sanitaire, un chiffre qui n’a pas évolué depuis l’instauration du couvre-feu à 18h à l’échelle nationale. 93% des sondés déclarent qu’ils respecteraient un troisième confinement, même si la moitié d’entre eux ne l’estime pas nécessaire.

Enfin, plus des deux tiers (68%) ont le sentiment que la campagne de vaccination est trop lente, alors que de plus en plus ont l’intention d’aller se faire vacciner. Ils n’étaient que 34% à être prêts à le faire début décembre, contre 50% aujourd’hui. Cette intention s’avère plus importante chez les personnes âgées.