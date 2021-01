Véran déclare que le couvre-feu à 18h «ne suffit pas à faire reculer le virus»

Alors que l’exécutif étudie «différents scénarios» qui vont « du maintien du cadre actuel jusqu’à un confinement très serré», l’efficacité du couvre-feu n’est pas suffisante, a déclaré Olivier Véran lors du point de situation sur la lutte contre le Covid-19.

«Globalement, le couvre-feu à 18h a une efficacité, mais cette efficacité s’estompe et ne suffit pas à faire reculer le virus», a noté le ministre de la Santé, pendant que les Français attendent des clarifications sur les prochaines mesures.

Le virus circule beaucoup et un peu plus chaque semaine, a-t-il souligné, tandis que le nombre de nouvelles contaminations augmente d'environ 10% par semaine en moyenne depuis trois semaines.

«Nous sommes sur un plateau montant», a dit Olivier Véran, faisant état d'une augmentation de la tension sanitaire et de la pression hospitalière au cours des deux dernières semaines.

Fin du couvre-feu

Malgré le début de la vaccination en France, les restrictions sont toujours en place. Depuis le 15 décembre 2020, les Français ne sont plus confinés, mais un couvre-feu a été instauré sur l'ensemble du territoire. Imposé d’abord entre 20h et 6h du matin, il a été plus tard avancé à 18h en France métropolitaine.

Le couvre-feu devait à l'origine durer jusqu'au 20 janvier 2021. Il a été prolongé d'au moins 10 jours.