«On ne peut pas confiner en permanence», estime Thierry Mariani qui appelle à revisiter la gestion de la pandémie

La situation sanitaire risquant de durer plusieurs années, le confinement n’est pas la bonne solution vu les dégâts économiques et psychologiques, et il faut apprendre à vivre avec, a déclaré Thierry Mariani sur CNews. Il appelle ainsi à revisiter la gestion de l’épidémie en France et ce alors que d’autres pays «s’en sortent mieux».