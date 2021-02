Affaire Karachi: un an avec sursis et 50.000 euros d'amende requis contre Edouard Balladur

Des peines de prison avec sursis et des amendes respectives de 50.000 et 100.000 euros ont été requises ce mardi 2 février par le procureur général François Molins contre l’ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ministre de la Défense François Léotard, soupçonnés d’être impliqués dans un possible système de rétrocommissions.