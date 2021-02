«Pour 50 euros, pas de pic à brochette dans l’zen»: de faux dépistages au Covid-19 vendus sur Snapchat

«Il me faudra ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton adresse postale et ton adresse e-mail». Des faux certificats de dépistage au Covid-19 sont vendus pour des voyages (s’ils sont négatifs) ou pour ne pas aller au travail (s’ils sont positifs), via les réseaux sociaux, et notamment Snapchat, pour des dizaines d’euros, rapporte Le Parisien.