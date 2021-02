«Attention aux échanges intrafamiliaux»: l’avertissement de Macron concernant les vacances d’hiver

Lors du Conseil des ministres du mercredi 3 février, Emmanuel Macron a mis en garde sur les effets des vacances d’hiver, lesquelles débuteront ce vendredi pour la première zone (A), indique BFM TV. Il craint que les rassemblements familiaux n’engendrent une recrudescence de l’épidémie de Covid-19.

«Attention aux échanges intrafamiliaux et aux grands brassages», a-t-il déclaré en début de réunion, selon la chaîne.

Le chef de l’État a également insisté sur l’importance de rappeler le respect des mesures sanitaires. S’exprimant la veille au journal de TF1, il avait indiqué qu’un reconfinement ne dépendait pas de la campagne de vaccination, mais de «notre mobilisation à tous, c'est-à-dire notre capacité à tenir les gestes barrières».

Restriction des déplacements

Malgré les craintes du Président, aucune limitation des déplacements entre les régions n’est prévue «pour l’instant», a rappelé sur BFM TV, mardi 2 février, le secrétaire d’État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. «Le virus c’est l’inattendu permanent», a-t-il cependant averti, «si à un moment, on voit que les indicateurs s'affolent et que des mesures doivent être prises, on tiendra compte que des gens devront revenir de vacances».