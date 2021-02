L’impressionnante crue de la Garonne vue du ciel - photos, vidéo

Afin de mieux cerner l’ampleur de la crue de la Garonne, de multiples photos et vidéos ont été prises depuis le ciel. Ces images sont à couper le souffle.

Dans les départements du sud-ouest touchés par les inondations suite au passage de la tempête Justine, une lente décrue s'est amorcée mercredi. Pourtant, des secteurs de la Garonne demeurent encore sous la menace des eaux, comme à La Réole (Gironde) et en Lot-et-Garonne, où un tronçon est en vigilance rouge.

Des photos et des vidéos ont été prises d’en haut et diffusées par certains médias. Ainsi, un correspondant du Petit Bleu, équipé d’une caméra GoPro, a pu filmer pendant près d’une heure et demie les étendues d’eau depuis le ciel lot-et-garonnais.

«Voir ces paysages inondés est bouleversant!», a-t-il déclaré.

Alors que la Garonne a atteint sa phase de plateau, notre correspondant Nicolas Niedergand a pu filmer ce matin l'étendue de la crue depuis le ciel Agenais.https://t.co/eemNBIwdZ8 — Le Petit Bleu d'Agen (@petitbleuagen) February 3, 2021

​Sud-Ouest a relayé une vidéo de la Garonne en crue vue du ciel.

Le média a également publié des photos impressionnantes.

En images : les inondations en Lot-et-Garonne vues du ciel >> https://t.co/84Cn9ZZCEV pic.twitter.com/jwxD4skkHL — SO_Agen (@SO_47) February 3, 2021

Inondations en Lot-et-Garonne : le département placé en vigilance rouge

>> https://t.co/a0IoHJgMtE pic.twitter.com/LZJAyJE7tU — SO_Agen (@SO_47) February 3, 2021

Tempête Justine

La tempête Justine a frappé principalement le sud-ouest de l’Hexagone mais a également touché des départements du nord en causant de nombreuses destructions.

Depuis le début de ce phénomène météorologique dans la nuit de vendredi à samedi, les pompiers du Lot-et-Garonne ont recensé 254 interventions. La cote de la Garonne a dépassé les 10 mètres mercredi après-midi à Marmande.