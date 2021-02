La crise sanitaire, coup de grâce pour une France à bout de souffle?

La France, en passe de devenir une nation comme tant d’autres, mineure sur la scène internationale? Pas de doute, selon Pierre Vermeren: «Sous l’effet de la crise sociale, économique et sanitaire, et du vieillissement, il y a une normalisation de la France», déplore l’historien.

Les maux du pays sont méthodiquement répertoriés par Vermeren dans son livre On a cassé la République: 150 ans d’histoire de la nation (Éd. Tallandier): désindustrialisation, déconnexion de plus en plus grande élites dirigeantes, crise de représentativité démocratique, faillite de l’école, abandon des couches populaires, uniformisation de la parole médiatique.

«Le risque est celui de l’anomie, de l’effondrement moral, économique et psychologique», prévient l’historien.