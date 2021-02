Une route change de sens pendant la journée pour régler un problème d’une ville en Normandie

Les autorités d’une ville normande ont lancé une expérimentation: afin de sécuriser et faciliter le passage des écoliers, la circulation d’une route change pour une heure deux fois par jour.

Si l’initiative montre de bons résultats, les autorités vont la pérenniser. Une route à Moult, en Normandie, pose problème depuis plusieurs années, car elle est un point de passage important pour les élèves aux heures d’entrée et de sortie. Une solution est en train d’être testée: deux fois par jour, la route passe à sens unique.

L’expérimentation a commencé le 1er février pour durer jusqu’à la fin de l’année scolaire, à l’issue de longues discussions avec le groupe scolaire, les représentants des parents d’élèves et les autorités concernées. Daniel Buisson, premier adjoint à la municipalité de Moult-Chicheboville, évoque sur Actu.fr une «solution pour la sécurité» de quelque 300 élèves, se rendant dans les écoles maternelles et primaires via la rue Robert-Hamelin.

«Il y a une vraie problématique à ces heures d'entrée et sortie scolaires. Il fallait trouver une solution pour la sécurité des enfants. Après une consultation, on a décidé d'essayer ce système pendant six mois», a déclaré M.Buisson.

Ainsi, les voitures ne peuvent suivre que le sens unique sur la route en question les jours d’école: entre 8h00 et 9h00 et entre 16h00 et 17h00.

«Des panneaux sont installés afin de signaler les changements de priorité», explique Daniel Buisson. «Si cette expérimentation s’avère positive, elle sera pérennisée. Sinon, on trouvera une autre solution».