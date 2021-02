Booba s’attaque à deux journalistes après des critiques sur son dernier tube

.@MehdiMouse Sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes la face et que tu perdes ta place. Ça prendra le temps que ça prendra... je te souillerai et je te détruirai! Je le dois à un grand chef Pirate. Tu peux me signaler... on en est plus là 🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/lwM8woqoeb