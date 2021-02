Un infectiologue constate «une poussée incroyable» du variant britannique en Île-de-France

Invité sur BFM TV – RMC le 10 février, Gille Pialoux, chef du service d’infectiologie à l’hôpital parisien Tenon, s’est montré inquiet à cause d’«une poussée incroyable» des cas dus au variant britannique du coronavirus en Île-de-France en évoquant une situation «alarmante»:

«On est autour de 39% de nouvelles contaminations liées au variant anglais», a déclaré l’infectiologue tout en déplorant la diffusion du virus dans les hôpitaux parisiens entre les «soignants et soignés».

Le Pr Gilles Pialoux constate "une poussée incroyable" du variant anglais en Ile-de-France pic.twitter.com/P8teiy9vhn — BFMTV (@BFMTV) February 10, 2021

Manque de «vigilance et d'une veille épidémiologique»

Selon M.Pialoux, la situation est «alarmante pour plusieurs raisons» car «il y a ces variants qu'on ne peut pas prédire».

«La France est très en retard dans le séquençage des génomes», a-t-il expliqué en soulignant que le pays manquait d'une «vigilance et d'une veille épidémiologique» sur le sujet.

De plus, les clusters hospitaliers et l'épuisement des soignants sont pour lui des problèmes importants car ils impliquent «des fermetures de lits et des évictions de personnel».

Néanmoins, l’infectiologue indique échanger régulièrement avec les équipes des autres hôpitaux franciliens:

«On appartient à un grand groupe hospitalier parisien, donc on échange. Sur cette période si confuse, avec la rapidité d'information, on a des groupes WhatsApp, des échanges, des cellules de crise qu'on a multipliées», a-t-il dit.