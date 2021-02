Chiffres de l’immigration: l’ancien SG du ministère de l’Intégration dénonce un État qui «n’a plus la main»

«Avec ce livre, j’ai voulu tirer le signal d’alarme sur l’immigration», lance Patrick Stefanini.

L’ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration et de l'Intégration de Nicolas Sarkozy entend dénoncer dans son livre Immigration: ces réalités qu’on nous cache (éd. Robert Laffont) de longues décennies d’errances et de ratés dans la politique migratoire de la France.

«La France est plus généreuse et plus laxiste que la plupart des pays européens», assène celui qui a aussi été le directeur de campagne de François Fillon en 2017. Difficulté de plus en plus grande à prononcer des mesures d’éloignement à l’encontre des déboutés du droit d’asile, ou encore solde naturel en berne: le tableau que dépeint l’ancien haut fonctionnaire n’a rien d’affriolant. «L’accélération très forte de l’immigration en France n’est pas contestable», affirme Patrick Stefanini avant de préciser:

«En termes d’entrées sur le territoire français, on a quasiment doublé en vingt ans. Le nombre de titres de séjour délivrés par la France a augmenté de 83% entre 2000 et 2019. Rien que pour les demandes au titre du droit d’asile, on est passé de 40.000 en 2000 à 132.000 en 2019!»

Pensée sans tenir compte de la démographie et de l’économie françaises, la politique migratoire ne pouvait, à l’en croire, que causer l’échec de l’intégration des immigrés. Un échec qui ne pourrait que s’accentuer, conclut Patrick Stefanini, tant le basculement démographique du continent européen ne ferait selon lui aucun doute.