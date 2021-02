Eure: ils tentent d’allumer une cigarette avec un aérosol et finissent à l'hôpital

Ce 14 février, tôt dans la matinée, cinq occupants d’une automobile stationnée devant un pavillon situé rue du Neubourg, à la sortie du bourg de La Ferrière-sur-Risle (Eure), ont été victimes de brûlures, rapporte France 3.

Voiture en feu

Les sapeurs-pompiers ont été appelés en urgence à environ 2h40 du matin. Ils se sont rendus sur place pour découvrir une voiture en feu.

D’après leurs constatations, les flammes ont pris après qu’une bombe aérosol a été utilisée à l'intérieur de l’automobile, vraisemblablement un désodorisant, puis une cigarette allumée.

Un jeune grièvement blessé

Un adolescent de 18 ans a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Les autres victimes sont dans un état moins grave. Un garçon et une fille de 15 ans ont été transférés à l'hôpital d’Évreux, et deux garçons de 15 et 18 ans ont été emmenés au centre hospitalier de Bernay, précise France 3. Une enquête a été ouverte.

Selon le site actu.fr, dix sapeurs-pompiers sont intervenus sur place, en plus du SMUR de Bernay.