Passeport vaccinal, efficacité des vaccins, nombre de vaccinés: Alain Fischer répond aux Français - vidéos

Ce 15 février sur BFM TV, le professeur Alain Fischer, le «Monsieur Vaccin» de l'exécutif, a abordé pendant une heure de nombreux sujets d’inquiétude des Français face à la propagation du virus et de ses variants.

La campagne vaccinale a également été évoquée. Ainsi, le spécialiste a déclaré que pour pousser les Français à recevoir des doses de vaccin, «il faut essayer de rapporter des éléments de conviction mais il y a une liberté à cet égard».

«Les vaccins développés très vite c’est fantastique, c’est une excellente nouvelle qu’en moins d’une année on ait pu développer ces vaccins grâce à un effort de la recherche scientifique mondiale colossal, un effort industriel colossal, un effort financier énorme», a expliqué le responsable de la campagne de vaccination en France.

«Huit millions fin mars»

Plusieurs personnes ont regretté la lenteur des injections contre le coronavirus et ont voulu comprendre le manque de créneaux pour se faire vacciner.

«La campagne a commencé fin décembre, un mois et demi, c’est très peu. Globalement, c’est une organisation mise en place pour vacciner les plus fragiles, aujourd’hui deux tiers des pensionnaires maisons de retraite sont vaccinés», a indiqué Alain Fischer.

Il a ajouté que «cet effort commencé» n’était «pas abouti», puisque le nombre de vaccins «ne permet pas de satisfaire tout le monde». D’après lui, «on peut penser» que «huit millions de personnes seront vaccinées d’ici fin mars».

Vaccin: Alain Fischer rappelle l'objectif de 8 millions de personnes ayant reçu une première injection fin mars

Efficacité du vaccin

La question de l’efficacité du vaccin a été posée par deux patients qui venaient de se faire vacciner.

«Dès 10-12 jours après l’injection de la première dose la protection débute, entre 12 et 21 jours, date de la seconde dose, le niveau de protection est au-delà de 85% pour des vaccins Pfizer et Moderna, après il va monter à 95%. On sait que huit jours après la seconde injection, vous allez avoir un pic d’anticorps, très très fort contre le virus, qui va vous protéger assez longtemps», a-t-il détaillé.

Passeport vaccinal

La nécessité d’un passeport vaccinal a aussi figuré parmi les sujets abordés par les Français. Alain Fischer a tenu à souligner que le recul n'était pas encore assez suffisant pour prendre une telle décision.

"Pour l'instant, le passeport vaccinal n'est pas un sujet d'actualité"



Le Pr Fischer répond à toutes vos questions sur BFMTV

​«Nous parlons de protection, une bonne protection, mais nous n’en connaissons pas encore la durée, donc un passeport, mais pour combien de temps? Puis la question est de savoir si la vaccination empêche de transmettre? Nous n’avons pas la réponse à cela, s’il y a prévention de la transmission […] ça a une implication, imaginez que quelqu'un ait le passeport mais continue de transmettre […] donc ce n’est pas un sujet d’actualité», a-t-il estimé.