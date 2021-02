Le couvre-feu avancé à 16h? L’entourage de Jean Castex précise

Ces derniers temps, une vidéo a été très relayée sur Facebook évoquant l’annonce probable d’un couvre-feu à 16h pendant les vacances en France. Alors que la séquence a provoqué un tollé avec des commentaires inquiétants à ce propos, 20 Minutes a contacté Matignon afin d’éclaircir la situation.

«Ce n’est pas une piste étudiée. Pour l’instant, il n’y a pas d’annonces de mesures complémentaires de freinage» de l'épidémie, a indiqué à 20 Minutes l’entourage de Jean Castex.

En outre, selon la source, cette mesure n’est pas envisagée non plus pour le département de la Moselle, auquel la vidéo fait en réalité référence.

Selon le quotidien, la vidéo renvoie à des propos du président du département de la Moselle prononcés le 12 février sur Franceinfo. Patrick Weiten avait ainsi mentionné un «couvre-feu le week-end [...] à 14 ou 16 heures» comme moyen afin de ralentir la propagation des variants. Mais plus tard dans la journée, Olivier Véran avait écarté l'introduction de restrictions supplémentaires dans le département.

Un couvre-feu partout en métropole

Alors que la vaccination a débuté en France, les restrictions sont toujours en place. Depuis le 15 décembre 2020, les Français ne sont plus confinés, mais un couvre-feu a été instauré sur l'ensemble du territoire. Imposé d’abord entre 20h et 6h du matin, il a été plus tard avancé à 18h en France métropolitaine.

Le couvre-feu devait à l'origine durer jusqu'au 20 janvier 2021, mais il a été prolongé.