Cyril Hanouna recrute Isabelle Balkany comme chroniqueuse dans Balance ton post

Invitée le 18 février sur le plateau de Touche pas à mon poste, Isabelle Balkany a livré quelques points sensibles sur son passé, dont sa tentative de suicide d’il y a deux ans, mais pas seulement. Cyril Hanouna a annoncé qu’elle apparaîtrait bientôt en tant que chroniqueuse dans Balance ton post.

Son passage à l’antenne est intervenu le jour où BFM TV avait informé que le couple, condamné à de la prison ferme pour fraude fiscal, serait placé à partir de la mi-mars sous bracelets électroniques pour purger à domicile la peine.

«J’ai une nécessité absolue, c’est de continuer à faire marcher mes neurones, la retraite intellectuelle pour moi c'est insupportable», a lancé Mme Balkany.

C’est à ce moment que le présentateur de TPMP a fait remarquer qu’elle serait «dans Balance ton post, dans deux semaines, pour réagir sur le sujet».

Condamnés pour fraude fiscale

Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés en mai 2020 en appel respectivement à cinq et quatre ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, sans incarcération immédiate du fait de leur état de santé. Comme l’a précisé BFM TV, les deux époux avaient déposé une demande d'aménagement de peine l'été dernier et celle-ci a été acceptée.

S’ils respectent leurs engagements, cette mesure pourrait déboucher, à terme, sur une libération conditionnelle, a ajouté la chaîne de télévision.