La députée Yaël Braun-Pivet révèle un mail de menaces antisémites lui étant destiné

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) après un courriel d’injures et menaces à caractère antisémite adressé à la députée LREM Yaël Braun-Pivet.

La députée LREM Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des Lois, a reçu jeudi le soutien de l’ensemble de l’Assemblée nationale après avoir été visée par un courriel d’injures et menaces à caractère antisémite, désormais objet d’une enquête du parquet de Paris.

«"Youpine", "prépare-toi, bientôt les camps à nouveau". Face à de telles immondices: dénoncer, porter plainte, ne jamais rien laisser passer», a écrit la députée sur Twitter.

Le mail, reçu jeudi, devait faire l’objet d’une plainte dans la journée, selon son cabinet. En début de soirée, le parquet de Paris a indiqué à l’AFP avoir ouvert une enquête préliminaire confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

«Ces propos sont à vomir»

Devant l’Assemblée, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti avait lui-même annoncé le lancement de cette procédure. «Ces propos sont à vomir (…) ces injures sont adressées à la Nation toute entière», et «je le souhaite de tout coeur: justice sera faite», a-t-il ajouté devant Mme Braun-Pivet.

Le président de séance David Habib (PS) avait tenu auparavant à dénoncer des «propos abominables», et proposé une suspension des travaux pour marquer la «désapprobation» des députés et en parler avec le ministre.

«Dans le pays, il y a des femmes et des hommes victimes des mêmes expressions de racisme, d’antisémitisme» et «il n’est plus question» de les accepter, avait ajouté M. Habib.

De l’extrême gauche à l’extrême droite, plusieurs députés ont ensuite pris la parole dans le même sens. «Le fascisme, il rampe (…) il se banalise», a pointé le patron des députés LREM Christophe Castaner.

«Ma famille est venue en France pour fuir les nazis dans les années 30», a retracé Mme Braun-Pivet, se disant «particulièrement émue» de voir «la représentation nationale unie» ce jour.

«Infâme et insupportable. Tout mon soutien chère Yaël Braun-Pivet», a aussi tweeté le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

En juillet 2018, Yaël Braun-Pivet, alors co-rapporteure LREM de la commission d’enquête sur l’affaire Benalla à l’Assemblée, avait déposé plainte pour des injures sexistes et des menaces à caractère antisémite, après des dizaines de messages, notamment sur Twitter.

Trois personnes seulement avaient pu «être identifiées et avaient fait l’objet de contraventions de quatrième classe», indique l’entourage de Mme Braun-Pivet.