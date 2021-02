La France lance la conception de ses futurs sous-marins lanceurs d'engins

«J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui le lancement en réalisation du programme (...), quatre sous-marins dont les performances remarquables permettront de garantir, dans la durée, la crédibilité opérationnelle de la composante océanique de notre dissuasion», a annoncé la ministre des Armées Florence Parly sur le site de la Direction générale de l'armement (DGA) de Val-de-Reuil (Eure).

Un contrat de «plusieurs milliards d'euros» a été notifié pour la phase dite de «conception générale» de ces submersibles livrables à partir de 2035, selon son cabinet.

Paris a déjà autorisé l'an passé l'engagement de 5,1 milliards d'euros pour ce programme.

Le Triomphant bientôt remplacé

Il s'agit de remplacer les SNLE de la classe Le Triomphant en service et lancés entre 1994 et 2008. D'où leur qualification de «SNLE 3G», pour troisième génération depuis le premier SNLE français mis à l'eau en 1967.

La phase de «conception générale», permettant de définir précisément les composants principaux du bâtiment, doit durer cinq ans et la première tôle être découpée en 2023 pour des submersibles ayant vocation à naviguer jusqu'en 2090.

«Leur indétectabilité fait leur invulnérabilité»

La France considère la dissuasion comme son assurance-vie face aux menaces contre ses intérêts existentiels. Et plus encore que la composante aéroportée, les SNLE français – au nombre de quatre pour en avoir un en permanence en patrouille - «constituent le socle de la stratégie nucléaire», rappelle Corentin Brustlein, directeur de recherches à l'Institut français des relations internationales (IFRI).

Une fois en mer avec 16 missiles nucléaires à son bord, le sous-marin «se dilue dans l'océan» afin de ne pas être repéré.

«Leur indétectabilité fait leur invulnérabilité afin qu'ils puissent être un instrument de représailles face à un agresseur potentiel», explique-t-il à l'AFP.

La dissuasion «interdit à l'adversaire de miser sur le succès de l'escalade, de l'intimidation ou du chantage et en cela, elle a une vocation profondément pacifique», a rappelé la ministre.

Équipage mixte de 110 personnes

Les futurs sous-marins seront «un peu plus longs et un peu plus lourds» que les SNLE actuels (138 mètres pour 14.300 tonnes en plongée), explique-t-on chez Naval Group, maître d'œuvre industriel du programme avec TechnicAtome, chargé des chaufferies nucléaires.

Ils seront également composés d'un équipage mixte de 110 personnes.

Sur le plan technique, «il y aura des briques technologiques en filiation avec les bâtiments en service et quelques domaines dans lesquels il y a des ruptures technologiques liées à la furtivité», confie-t-on chez Naval Group.

Tout repose sur la discrétion acoustique. Le SNLE 3G «entendra mieux et se défendra mieux, tout en étant plus silencieux: il ne sera pas plus bruyant qu'un banc de crevettes», selon Mme Parly.

L'enjeu est donc de concevoir des bâtiments «discrets au moment de leur entrée en service mais aussi sur les 30-35 ans de leur durée de vie» et d'identifier les ruptures potentielles dans les technologies de détection, explique Corentin Brustlein.