«Le confinement est un aveu d’échec» dans les Alpes-Maritimes, estime un infectiologue niçois

Michel Carles, infectiologue au CHU de Nice, a commenté la déclaration du ministre de la Santé selon laquelle des mesures supplémentaires de protection devraient être prises dans les Alpes-Maritimes pour stopper la progression du coronavirus. M.Véran a parlé notamment d’une «accentuation du couvre-feu» ainsi que d’un «confinement partiel ou total».

«On est en train de réfléchir à ces différentes options, mais on perçoit bien à quel point le reconfinement serait délétère pour les concitoyens», a dit M.Carles.

Les mesures sont imparfaitement appliquées

D’après lui, les mesures mises en place jusqu'ici pour face au Covid-19 sont imparfaitement appliquées. «On souhaiterait d'abord que ces mesures soient appliquées, qu’il y ait des jauges dans tous les magasins», souligne-t-il.

Les mouvements de population entrant et sortant du département devraient être «un peu mieux surveillés» dans les aéroports et aux arrivées en gare, nuance-t-il. Et d’ajouter:

«À la fois au niveau du Conseil local de santé autour du maire de Nice, et au niveau de la préfecture, on fait passer le message que le confinement est un aveu d’échec de toutes les autres mesures qui ont été mises en place.»

«Phénomène multifactoriel»

Lorsque l’infectiologue a tenté d’expliquer la hausse des contaminations dans les Alpes-Maritimes, il a souligné qu'il s'agissait d'un «phénomène multifactoriel» comparable au foyer épidémique dans le Grand Est lors de la première vague.

«Les cause profondes ne sont pas comprises, mais certains facteurs y contribuent et la circulation humaine est une cause de la circulation virale», souligne-t-il. «Je ne réclame pas un État policier. Je réclame davantage d’application des mesures qui pourront permettre de contrôler l’épidémie», a-t-il conclu.