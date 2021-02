Pari avec Macron: Mcfly & Carlito dévoilent leur clip sur les gestes barrières

Les youtubeurs Mcfly & Carlito, qui avaient accepté la proposition d’Emmanuel Macron de tourner un clip pour inciter les Français à respecter les gestes barrières, ont présenté leur création ce 21 février.

«En réponse au défi du Président de la République, nous avons effectué cette chanson et ce clip. Rappel: si cette vidéo atteint les 10 MILLIONS de vues, on obtient un concours d’anecdotes avec le Président», ont-ils écrit en légende.

«Prenez soin de vous et de moi»

La vidéo a déjà été vue plus d’un million de fois. La chanson qui s’appelle «Je me souviens» est disponible sur Spotify, Apple Music, Deezer, Limewire, Emule, etc, précisent ces youtubeurs adeptes de défis loufoques.

«Les gestes barrières sont importants pour vous et vos proches, essayez de les respecter au max, on sait que ça commence à faire long mais on va y arriver tous ensemble. Prenez soin de vous et de moi. Merci pour votre soutien dans cette aventure folle», ajoutent Mcfly & Carlito sous la vidéo.

«J'te promets Manu je vais faire gaffe»

Dans le clip, ils commencent par expliquer qu’il s’agit de la «mission du Président» et qu’ils devront parler des gestes barrières. Puis ils se mettent à chanter.

«J'ai ôté mon masque en voiture. J'en pouvais plus d'pas respirer. J'utilise pas les gels hydroalcooliques quand je sais qu'ils sont trop gras (c'est trop visqueux). J'ai éternué dans ma main. Mon coude était trop loin. Y'avait trop de monde dans l'ascenseur. Mais j’suis rentré quand même (j'allais au 2)», chante le duo. Et de poursuivre:

«J'te promets Manu je vais faire gaffe. Pour mes enfants et pour la France. Je t'avoue qu'j'en peux plus d'ce masque. J'ai peur de manquer de patience […]. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches (ou bien de dindons). Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières.»

À la fin du clip, deux policiers font leur apparition et rappellent aux youtubeurs, qui tournent sans masque, qu’ils doivent respecter les gestes barrières.