Le préfet des Alpes-Maritimes annonce de nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus

Pour ralentir la propagation du coronavirus, le préfet des Alpes-Maritimes a décrété de nouvelles mesures comme le confinement du littoral du département au cours des deux prochains week-ends. Les commerces de plus de 5.000 mètres carrés y seront également fermés.

Face à la flambée des cas de Covid-19, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, a décidé ce 22 février de nouvelles mesures dans le département.

Ainsi, un confinement sera mis en place le week-end dans la zone littorale, de Menton à Théoule-sur-Mer. La mesure entrera en vigueur dès vendredi et pour les deux prochains week-ends.

Le préfet des Alpes-Maritimes annonce un confinement partiel du littoral les deux prochains week-ends

​En outre, dès ce mardi, les commerces et galeries marchandes de plus de 5.000 mètres carrés devront fermer, sauf commerces alimentaires et pharmacies.

Pour gérer les mesures sanitaires, les commerces sont appelés à installer un médiateur Covid. Le port du masque est rendu obligatoire dans toutes les zones très fréquentées. Les contrôles aux frontières seront également renforcés.

La campagne vaccinale est «véritablement nécessaire»

Le préfet s’est aussi prononcé sur la campagne vaccinale, qui sera être renforcée. 4.500 doses du vaccin de Pfizer vont être ajoutées aux 90.000 déjà prévues en livraison.

De plus, des doses «massives» du vaccin d'AstraZeneca vont être livrées dans le département. «L’accélération de la campagne vaccinale est véritablement nécessaire», a souligné Bernard Gonzalez.

Sur Twitter, le maire de Nice, Christian Estrosi, s’est dit «satisfait» des mesures prises.

Je me satisfais de l'annonce par le préfet de ces nouvelles mesures notamment de confinement que j'avais réclamée et discutée avec Olivier Véran lors de notre entretien samedi en mairie.

Tout doit être fait pour protéger les habitants de Nice et de notre département.

Christian Estrosi

