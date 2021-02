Du sable du Sahara souffle de nouveau sur la France et colore son ciel – photos

Cette semaine, un vent venu du Sahara va souffler sur toute la France et entraîner des pluies de sable. «Comme le 6 février dernier: les "poussières du désert" traversent la Méditerranée et arrivent doucement sur l’Hexagone. Premières arrivées attendues ce dimanche, avec un niveau maximal demain lundi», a alerté Météo France le 21 février.

ℹ️⏳Comme le 6 février dernier : les ‘poussières du désert’ traversent la Méditerranée et arrivent doucement sur l’hexagone. Premières arrivées attendues ce dimanche, avec un niveau maximal demain lundi. pic.twitter.com/LyCu6eWx3n — Météo-France (@meteofrance) February 21, 2021

Un nouveau nuage de sable venu du Sahara traverse le ciel françaishttps://t.co/xpAeN7imZV pic.twitter.com/3bn93PEr33 — BFMTV (@BFMTV) February 22, 2021

​Selon Météo Gard-Hérault, le phénomène météorologique «sera particulièrement présent sur le territoire méditerranéen et donc dans l’Hérault et le Gard».

Comme le montre cette photos, la pluie de sable s’est déjà abattue sur l’Hérault.

​Les départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales sont aussi touchés.

A la station de sport d'hiver de Cambre d'Aze (#Pyrénées-Orientales), la neige est transformée en "#sable" (car salie par la poussière du #Sahara) et la visibilité est réduite par le phénomène ce matin. https://t.co/w8268xVFi4 pic.twitter.com/HiiFHwFIcx — Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 22, 2021

Bien visible également depuis les #Pyrénées. Les particules en suspension rendent la visibilité médiocre à Font Romeu.

📷@Hubert_Colpin pic.twitter.com/ZeIFrf8fgA — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) February 21, 2021

​Des photos impressionnantes du mont Blanc ont été diffusées ce lundi par le photographe environnement et météo Christophe Suarez.

​Le climatologue de Météo France, Matthieu Sorel, a diffusé quant à lui une image du ciel midi-pyrénéen.

Vent d'#Autan tempétueux (110 km/h) et sable du Sahara ce 21 février 2021 à #Toulouse. pic.twitter.com/vMoeYWzXbF — Matthieu Sorel (@MatthieuSorel) February 21, 2021

​Ce ciel orangé est observable également à la station de ski de Val-d’Isère (Savoie).

Déjà apparus début février

Des poussières de sable du Sahara avaient déjà balayé la France début février. Le ciel au-dessus de l’Hexagone ainsi que dans les territoires avoisinants s’était teinté d’une couleur jaunâtre.

Le chercheur au Centre national de recherches météorologiques de Météo France Vincent Guidard a comparé ces deux épisodes pour France Info. Selon lui, leur ampleur diffère.

«Contrairement à l'épisode qui a touché le pays début février, cette fois, les flux et les vents sont plus forts. Le phénomène va toucher jusqu'à la Scandinavie et les particules de sable vont être transportées sur une très longue distance.»