La gendarmerie met en garde contre le Silhouette Challenge sur TikTok

Sur Facebook, plusieurs gendarmeries ont alerté les utilisateurs de TikTok sur le risque que peut représenter le Silhouette Challenge. Ce nouveau jeu, qui fait fureur sur la plateforme chinoise, flirte souvent avec la nudité. Il s’agit de se filmer, dansant sur la chanson de Paul Anka Put Your Head On My Shoulder, d’abord habillé, puis nu ou en petite tenue, derrière un filtre rouge.

Problème: le filtre cachant la nudité ne serait pas à toute épreuve.

Un filtre désactivable

La gendarmerie du Rhône, comme celle d’Hallennes-lez-Haubourdin (Hauts-de-France), expliquent en effet que ce filtre rouge peut-être désactivé par des utilisateurs malveillants. Les forces de l’ordre en ont d’ailleurs fait l’expérience «par le biais de différentes applications ou logiciels» et sont rapidement arrivés à faire disparaître le filtre.

«Alors faites attention à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Votre nudité vous appartient, ne la partagez pas», conseillent donc les gendarmes sur Facebook.

Des jeux et défis plus ou moins périlleux voient régulièrement le jour sur les réseaux sociaux. L’application TikTok en avait fait les frais fin janvier en Italie, se voyant bloquée temporairement par les autorités après la mort d’une fillette de 10 ans. Celle-ci s’était filmée en train de retenir sa respiration, jusqu’à l’asphyxie.

Dernièrement, des professionnels de santé se sont aussi émus de séances d’épilation extrême postées sur la plateforme chinoise.