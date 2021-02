La France dépasse les 85.000 décès dus au Covid-19

Selon les chiffres des autorités sanitaires pour mardi 23 février, 20.064 contaminations et 431 décès supplémentaires ont été enregistrés en l’espace de 24 heures en France. Une hausse par rapport aux 19.590 infections enregistrées il y a une semaine.

La France a enregistré 20.064 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus et 431 décès supplémentaires liés à l'épidémie, selon les données communiquées mardi par Santé publique France. À titre de comparaison, le pays avait enregistré 19.590 nouveaux cas il y a une semaine. Le bilan officiel de l'épidémie en France s'élève à 85.044 morts.

D'après SPF, le nombre de patients hospitalisés dans le pays s'établit désormais à 25.660, soit une baisse de 171 patients, mais celui des patients traités dans les services de réanimation s'élève à 3.435, un plus haut depuis le 2 décembre, et 28 de plus que la veille.

Restrictions «faites sur mesure»

Alors que le gouvernement peine à mettre les élus d’accord sur la gestion de l’épidémie, Emmanuel Macron a évoqué ce 23 février devant les élus une stratégie au «cas par cas» selon la gravité de la situation sanitaire dans chaque zone.

Outre la région niçoise, de nouvelles mesures sanitaires sont envisagées pour Dunkerque (Nord), confrontée également à un regain de contaminations.