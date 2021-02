Vers de nouvelles restrictions? Jean Castex tient une conférence de presse - vidéo 

Alors que la situation sanitaire se dégrade -le nombre de contaminations journalières s’est élevé mercredi à plus de 30.000 cas, du jamais vu depuis novembre dernier-, Jean Castex intervient ce jeudi 25 février au côté d’Olivier Véran lors du point hebdomadaire désormais traditionnel.

Le lendemain de l’annonce du confinement local le week-end à Dunkerque et ses environs, intervention du chef du gouvernement Jean Castex et de son ministre de la Santé, Olivier Véran. France info rapporte que le Premier ministre devrait livrer une liste des départements où la situation sanitaire est mauvaise et lancer un appel à la vigilance à ses compatriotes afin d’éviter un reconfinement à l’échelle du pays.

Cependant, Ouest-France n’exclut pas de nouveaux «tours de vis».