Castex annonce la mise en «surveillance renforcée» de 20 départements, l'ensemble des Franciliens concernés

Lors d’une conférence de presse sur l’évolution de l'épidémie de Covid-19 en France tenue ce 25 février, Jean Castex a annoncé que 20 départements français, dont tous ceux d'Île-de-France, ont été placés sous «surveillance renforcée».

Selon le Premier-ministre, alors que, dans certains departements le virus semble circuler moins, d’autres agglomérations suscitent «une vigilance maximale».

«Ces territoires cumulent des indicateurs défavorables: un niveau d’incidence élevé, autour ou supérieur à 250 cas pour 100.000 habitants, une part de variants supérieure à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et enfin, une circulation virale qui commence à s'accélérer sérieusement», explique-t-il.

«Ces départements, au moment où je parle devant vous, sont au nombre de 20», annonce le chef du gouvernement avant de préciser qu’il s'agit de «toute l’Île-de-France», d’une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que des départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et de l'Eure-et-Loir.

À l’instar de Nice et Dunkerque?

D'après M.Castex, les préfets des départements concernés doivent engager des concertations avec les élus afin d’envisager dans ces territoires «des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque».

Détails à suivre...