Ivan Rioufol: «le discours totalement anxiogène» du gouvernement sur le Covid-19 a «abruti» les Français - vidéo

«La société éruptive des Gilets jaunes a repris ses pantoufles!», tonne Ivan Rioufol devant les caméras de Sputnik.

Le journaliste et essayiste ne décolère pas et regrette que la France des ronds-points se soit totalement éteinte face aux restrictions sanitaires imposées à la population depuis un an.

Pour l’éditorialiste du Figaro, cela ne fait aucun doute: le gouvernement a totalement «abruti» les Français «par un discours totalement anxiogène» et une «instrumentalisation de la peur, profondément néfaste pour la démocratie.»

«Malheureusement, cette insurrection que l’on voyait naître s’est vite résorbée. Je déplore une grande apathie et une forme de somnambulisme d’une grande partie de la population française, tétanisée par la peur artificielle créée par le pouvoir avec cette crise sanitaire», lance Rioufol.

«Les Français sont prêts à renoncer à une grande partie de leurs libertés essentielles au prix de leur sécurité», martèle l’éditorialiste. En cause, selon lui: les injonctions répétées et alarmistes d’une «petite caste de médecins qui a pris le pouvoir en France». «Sauver des vies, d’accord, mais à quel prix? On se rend compte que le remède est pire que le mal: on voit bien désastres psychologiques, sociaux, économiques et culturels que cela produit», s’insurge l’essayiste.

Et Rioufol d’enfoncer le clou:

«Le terme de “dictature sanitaire” peut s’appliquer à la France dans la mesure où elle a multiplié les procédures d’urgence sanitaire qui ont donné prétexte à l’État pour éliminer tous les contre-pouvoirs! Par ailleurs, ce virus a été un révélateur de l’extraordinaire inefficacité de l’État: l’appareil administratif et technocratique a totalement asphyxié les initiatives privées», déplore-t-il.