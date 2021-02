L’Office d’immigration d’Île-de-France accorde 625 rendez-vous à des demandeurs d’asile en une semaine

En une semaine, l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Île-de-France a traité plus de 1.100 appels de demandeurs d’asile, dont près de la moitié ont abouti à la prise d’un rendez-vous.

La plateforme multilingue de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Île-de-France a accordé 625 rendez-vous à des étrangers pour une demande d’asile au cours de la huitième semaine de l’année.

Selon les données de l’Office, 1.134 appels ont été traités au total, dont près de la moitié ont abouti à un rendez-vous. L’OFII assure également avoir échangé avec 40 nationalités différentes, dont des Afghans (18,7%), des Ukrainiens (17,4%), mais aussi des Ivoiriens (8%), des Soudanais (7,4%) et des Somaliens (6,9 %).

Demandeurs d’#asile : 8e semaine de 2021 sur la plateforme multilingue de l’OFII en île de France

– 1 134 appels traités

– 625 rendez-vous délivrés

– Temps moyen d’attente : 30,2 mn

– Temps moyen de conversation : 2,7 mn

– 40 nationalités différentes #Migrants #LOFIIsengage

Lors de la septième semaine de l’année, 1.251 appels avaient été traités et 658 rendez-vous accordés.

L’Office constate en outre qu’en janvier 2021, 142.000 étrangers ont bénéficié d’une allocation aux demandeurs d’asile (ADA), soit 6% de moins que par rapport à janvier 2020.

Mis en place en 2009, l’OFII est désormais le seul opérateur de l’État en charge de l’immigration légale. Plus de 900 agents y travaillent au siège parisien et dans plus de cinquante directions territoriales. A l’étranger, l’Office est représenté au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Roumanie, au Mali, au Sénégal, au Cameroun et en Arménie.