Plus de 50.000 cas quotidiens à la mi-mars: la projection inquiétante du CHU de Lille

Samedi 27 février, le JDD a publié en exclusivité une modélisation de la courbe épidémique réalisée par Philippe Amouyel et Luc Dauchet, respectivement professeur et maître de conférences en santé publique au CHU de Lille. Ce modèle prend en compte les variants anglais, sud-africain et brésilien présents en France, et montre que ceux-ci remplaceront rapidement le virus d’origine.

Avec une contagiosité plus forte, ces variants engendreront une augmentation exponentielle atteignant les 50.000 cas quotidiens d’ici le 20 mars.

«Même à 20.000 contaminations par jour, c'était beaucoup en chiffre absolu sachant que mi-décembre l'objectif était de retomber à 5.000 cas. Ça permet au virus de se multiplier et donne plus de chances de générer des variants», prévient le Pr. Amouyel auprès du journal.

Les deux chercheurs avaient déjà publié des projections début février, prédisant une forte hausse dès la fin du mois sans que cela se produise. «La courbe s'est décalée dans le temps mais on retrouve toujours la même. Ça remonte […] Il y a eu le même effet au mois de septembre avant la deuxième vague: une baisse puis une augmentation», explique le Pr. Amouyel.

Le confinement inévitable?

Luc Dauchet considère quant à lui qu’«on a gagné du temps sur le moment où on n'aura pas d'autre choix que le confinement». Avec des mesures supplémentaires dès début février, il aurait été possible de l’éviter en attendant qu’assez de personnes soit vaccinées, estime Philippe Amouyel. «À ce moment-là, ça avait encore une chance de fonctionner. Mais là, ce n'est plus possible».