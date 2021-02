Une annonce pour un «appartement» de 5m2 à Paris vendu 72.000 euros interroge – photo

Une agence immobilière parisienne a proposé à la vente un studio de 5,3m2 dans le IXe arrondissement. L’annonce relayée sur Twitter a créé la controverse.

L’agence Orpi a mis en avant la luminosité du bien et le fait qu’il soit sis dans un immeuble en pierre de taille. Ce «une pièce» dispose d’une douche et d’un w.c. sanibroyeur. Pour l’acquérir, comptez tout de même 72.000 euros, sans les charges. Soit plus de 13.500 euros le mètre carré.

Ravie de constater que le génie humain nous a permis de placer une douche ET un WC sanibroyeur dans un lumineux 5,3m2 pic.twitter.com/1tkvier9WP — Elsa (@ElsaMargueritat) February 22, 2021

Sur Twitter, certains internautes ont ironisé sur la teneur de l’annonce.

Pierre de taille, c'est le grand luxe — Elsa Trujillo (@Elsa_Trujillo_) February 22, 2021

Quand d’autres se sont interrogés sur les dérives du marché de l’immobilier parisien.

L'immobilier parisien est la négation de la dignité humaine. — Jacob (@Jacob81875049) February 22, 2021

Orpi réagit

Devant l’ampleur de la polémique, Orpi a fourni quelques précisions. Le réseau d’agences a notamment admis que l’appellation «appartement» était un «abus de langage» et que le bien ne pourra être loué s’il est acquis.

Orpi a également déclaré que son Conseil national de Discipline et de Médiation avait été informé en interne.

Interrogée par un internaute sur la légalité d’une telle vente, la société a souligné que la loi Carrez ne s’appliquait pas à ce genre de bien et qu’un appartement d’une telle surface pouvait bien être vendu.

Bonjour,

Merci de nous avoir alertés. Nous avons fait remonter le dossier auprès de notre Conseil national de Discipline et de Médiation. La vente d’un appartement d’une surface inférieure à 9m2 n’est pas interdite et ce type de biens n’est pas soumis à la loi Carrez. (1/2) — Orpi (@Orpi_France) February 24, 2021

L’annonce a depuis été supprimée, le studio ayant trouvé preneur, a confié l’agence au Figaro, sans pour autant préciser à quel prix.

L’explosion des prix de l’immobilier à Paris défraie fréquemment la chronique. Suite à sa réélection à la tête de la ville, Anne Hidalgo en avait fait son cheval de bataille, promettant notamment la création de 500 logements à moins de 5.000 euros du m2. Ils devraient être livrés d’ici 2022.