Darmanin apporte son «soutien amical» à Sarkozy et fait réagir

Condamné à de la prison ferme dans l’affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy a été soutenu par le ministre de l’Intérieur.

«Chacun sait l'affection et le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand Président de la République et qui, en ces moments difficiles, a évidemment mon soutien, mon soutien amical. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays», a déclaré Gérald Darmanin lors d'un point de presse à Marseille, où il était en déplacement. Et d’ajouter:

«Je ne commente pas les décisions de justice, et je peux vous redire tout le respect et l'affection que j'ai pour le Président Sarkozy», a-t-il souligné.

Gérald Darmanin: "Nicolas Sarkozy a évidemment tout mon soutien amical" pic.twitter.com/CqihylcCKb — BFMTV (@BFMTV) March 1, 2021

​«Sans commentaire», «choquant», «séparation des pouvoirs?»

Les propos du ministre de l’Intérieur ont fait réagir la gauche.

«Sans commentaire», a écrit sur Twitter le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure.

​«Le "nouveau monde" vous salue bien. Le prochain qui vient me parler des promesses de 2017 et de mon peu d'égard envers elles sera immédiatement bloqué. Bonne soirée à la majorité», a quant à lui réagi Aurélien Taché, co-président des Nouveaux Démocrates et ancien membre de La République en marche, député de la 10e circonscription du Val-d'Oise.

Le "nouveau monde" vous salue bien. Le prochain qui vient me parler des promesses de 2017 et de mon peu d'égard envers elles sera immédiatement bloqué. Bonne soirée à la majorité. https://t.co/37A4aV8vO3 — Aurélien Taché (@Aurelientache) March 1, 2021

​«Séparation des pouvoirs?», s’est interrogé à son tour l’avocat et essayiste Jean-Pierre Mignard.

#DarmaninDemission

D’autres personnalités se sont également exprimées à ce sujet.

Ainsi, la militante féministe et ex-journaliste Claudine Cordani a fait une publication avec le hashtag #DarmaninDemission.

«Lundi 1er mars 2021 et il est toujours ministre de l'Intérieur», a-t-elle écrit.

Lundi 1er mars 2021 et il est toujours ministre de l'Intérieur#DarmaninDemission — Claudine Cordani (@CordaniOfficiel) March 1, 2021

​Pour le président et cofondateur de Mediapart, Edwy Plenel, cette déclaration du ministre de l'intérieur «déshonore la République française».

Cette déclaration d'un ministre de l'intérieur en soutien d'un ancien président qui, selon le réquisitoire demandant sa condamnation, a «oublié la République» et s'est rendu coupable de faits «d’une particulière gravité» déshonore la République française. #Sarkozy https://t.co/WnOCEBuuE2 — Edwy Plenel (@edwyplenel) March 1, 2021

​Reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence

Le 1er mars, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence dans le cadre de l’affaire dite des écoutes qui avait débuté en 2014.

Condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme, il fera appel de cette décision, comme l’a annoncé son avocate.