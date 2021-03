La cote de popularité de Macron explose chez les jeunes français, selon l’IFOP

À treize mois de la présidentielle, la cote d’appréciation de l’action d’Emmanuel Macron est plus en hausse à gauche qu’à droite, selon le dernier sondage d’IFOP pour Paris Match. En outre, sa communication en direction des jeunes semble porter ses fruits: le Président jouit d’un soutien en forte hausse chez ce public.

Selon un récent sondage réalisé par l’IFOP pour Paris Match et Sud Radio, les jeunes et les sympathisants de gauche sont plus bienveillants envers l’action d’Emmanuel Macron que ceux de droite.

En effet, le chef de l'État a gagné 5 points (48%) chez les moins de 35 ans et 10 (62%) chez les 18-24 ans, indique Paris Match, ajoutant que ces chiffres constituent une preuve que la communication de l’Élysée en direction des jeunes fonctionne.

De moins en moins apprécié à droite

Pour contre-intuitif que cela paraisse, la cote du Président est en baisse à droite. En février, il avait perdu 26 points auprès des partisans des Républicains, il en «récupère» seulement 2 en mars, fait savoir Paris Match s’appuyant sur les chiffres du sondage.

«La guerre des bandes et, plus globalement, le manque de crédibilité́ sur l’ordre et la sécurité́ fragilisent le Président», estime la rédaction de Paris Match.

En revanche, Emmanuel Macron a gagné 14 points du côté des électeurs de gauche.