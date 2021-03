L’heure de nouvelles restrictions a-t-elle sonné? Suivez l’annonce de Jean Castex - vidéo 

Si Gabriel Attal n’a pas exclu un possible retour à une vie normale «dès la mi-avril», on est déjà en mars et de nouveaux tours de vis pourraient suivre dès le week-end prochain. Pour rappel, prenant la parole la semaine dernière, le chef du gouvernement avait évoqué 20 départements placés en surveillance renforcée et 12 qui pourraient les rejoindre. Il avait alors prévenu que des mesures supplémentaires suivraient là où la situation continuerait à se dégrader.