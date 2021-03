N’excluant pas un éventuel reconfinement, Castex persiste et signe: tout doit être fait pour l’éviter

Vu la situation sanitaire toujours «tendue», il n’est pas possible de prédire si la France devra ou non se reconfiner, a déclaré Jean Castex devant les journalistes lors de son déplacement ce 6 mars dans un centre de vaccination à Fleury-Mérogis.

«On ne peut pas dire […] si nous serons ou pas contraints de procéder à un reconfinement total ou partiel, la situation sanitaire, vous le savez, est préoccupante et tendue, mais ce que je sais, en revanche, c’est que nous devons tout faire, absolument tout faire pour l'éviter», insiste-t-il avant de souligner l’importance de la vaccination dans cette tâche.

Jean Castex : "On ne peut pas dire si nous serons ou pas contraints de procéder à un reconfinement total ou partiel, mais nous devons tout faire pour l'éviter" pic.twitter.com/bVpRxbSguy — CNEWS (@CNEWS) March 6, 2021

Le Premier ministre précise par ailleurs que dans le cadre de l’accélération de la vaccination, le gouvernement a réussi «dès ce week-end» à mobiliser «un maximum de centres de vaccination» et à en ouvrir de nouveaux. Il salue la mobilisation «exceptionnelle» de nombreux volontaires, de personnels de santé, de sapeurs-pompiers ainsi que d’autres acteurs.

Confinements le week-end

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, le Premier ministre a étendu jeudi 4 mars le confinement le week-end, déjà en vigueur à Nice et à Dunkerque, jusqu’au département du Pas-de-Calais. D’autres mesures, comme, la fermeture des commerces non alimentaires de plus de 5.000 mètres carrés ou l’interdiction de la consommation d’alcool et de la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique, y sont désormais également appliquées. À ce jour, 23 départements français sont placés sous surveillance renforcée.