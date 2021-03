«Premières de corvées»: manifestation à Paris pour la Journée internationale des droits des femmes

Après des rassemblements samedi et dimanche, Paris est de nouveau le lieu d’une marche pour les droits des femmes ce lundi 8 mars, à l’appel d’une quarantaine d'organisations. Munis de pancartes violettes, grandes et petites, et de fumigènes, les citoyens sont venus participer à cette grève des «premières de corvées» pour exiger de «mettre fin aux discriminations et aux violences sexistes et sexuelles».

Le cortège envisage de marcher entre Port-Royal et la place de la République.

Les manifestants et manifestantes ont saisi l’occasion pour évoquer de nombreux sujets sur des pancartes: «Le sexisme tue», «Le patriarcat exploite», «La culture du viol tue», «Liberté, égalité, sonorité», ainsi que des slogans inspirant «You can change the world girl» («Tu peux changer le monde, fille»).

Pendant le week-end, des centaines voire des milliers de personnes se sont également rassemblées à Nice, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse et Bastia.