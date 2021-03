Il s’en prend à son père avec une barre de fer et essaie de le brûler à Orléans

À Orléans, un homme de 37 ans a frappé son père avec une barre de fer avant de l’asperger de liquide inflammable et d’y mettre le feu. Il a été interpellé et hospitalisé en psychiatrie.

Le 7 mars, les forces de l’ordre ont interpellé un individu âgé de 37 ans qui avait violemment agressé son père à Orléans, rapporte France Bleu.

Selon ses informations, l'individu a d’abord frappé la victime avec une barre de fer puis l’a aspergée de liquide inflammable et y a mis le feu. Par la suite, il a essayé de brûler la maison, sans réussir. Il a également incendié une haie.

Plaies, brûlures légères

Alertés, les pompiers se sont rendus sur place et ont rapidement maîtrisé les flammes. Ils ont aussi pris en charge le père, 68 ans, qui souffre «de plaies et de brûlures légères au visage et sur le corps».

Son fils est déjà connu pour des faits de violence et est décrit comme «étant fragile psychologiquement».

Enquête ouverte

Une enquête a été ouverte. Jointe par France Bleu, la police «ne communique pas» sur cette affaire. Selon le parquet d'Orléans, les investigations se poursuivent et «le mis en cause est, pour l'heure, hospitalisé sous la contrainte», c’est-à-dire dans un établissement psychiatrique.