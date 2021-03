S’entraîner au cybercombat: l’exercice interarmées de cyberdéfense se déroulera en France

L’exercice interarmées de cyberdéfense DEFNET 2021 aura lieu du 15 au 26 mars sur plusieurs sites militaires en France. Son but est de permettre de tester la planification, la coordination et la mise en œuvre des mesures de défense contre des menaces et des attaques cybersimulées sur les réseaux et les systèmes d’armes du ministère des Armées.