La France a donné son feu vert au vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson. Ce vaccin, validé jeudi par l'Agence européenne des médicaments (EMA), est le quatrième à être autorisé en France. Contrairement aux trois autres, il s'administre en une seule dose.

Le régulateur français précise que le vaccin Johnson & Johnson ne peut être administré qu’aux personnes âgées de plus de 18 ans, y compris celles de 65 ans et plus, et à celles appartenant à un groupe à risque de développer des formes graves du Covid-19.

Outre sa dose unique, ce vaccin présente aussi l'avantage de pouvoir être conservé jusqu'à trois mois dans un réfrigérateur classique.

«Ce vaccin pourrait ainsi être utilisé de manière préférentielle dans les zones géographiques où l’épidémie est particulièrement active et où une accélération de la campagne de vaccination est estimée nécessaire», déclare la HAS, en soulignant son efficacité également contre les variants sud-africains et brésiliens.

Dans le cadre du contrat passé avec l'Union européenne, J&J s'est engagé à livrer au moins 200 millions de doses au bloc cette année, dont 55 millions au deuxième trimestre, les premières expéditions étant attendues le mois prochain.

Le vaccin à vecteur viral qui a été fabriqué par l'entreprise Janssen-Cilag, filiale du laboratoire Johnson & Johnson, a démontré son efficacité à hauteur de 85% contre les formes graves et de 66% contre le Covid en général, d'après les résultats des essais cliniques qui ont porté sur environ 40.000 personnes. Il l'avait déjà été par les États-Unis, le Canada et l’Afrique du Sud.

Autorisé par la Commission européenne

Jeudi 11 mars, la Commission européenne a autorisé le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson. Il s’agit de la dernière étape permettant son utilisation dans les pays de l'UE. Elle fait suite à l'avis favorable délivré peu de temps auparavant par l'Agence européenne des médicaments.

Détails à suivre...