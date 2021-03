Un hélicoptère suspect intercepté par un Mirage 2000 en région parisienne - images

Alors qu’un hélicoptère sans contact radio se dirigeait vers Paris, un Mirage 2000 a décollé pour l’intercepter, indique l’Armée de l’air et de l’espace dans un communiqué. L’appareil non identifié a atterri à Issy-les-Moulineaux.

L’apparition d’un hélicoptère non identifié en direction de Paris, le 12 mars, a entraîné la mobilisation d’un Mirage et d’un hélicoptère militaire pour l’intercepter, rapporte l’Armée de l’air et de l’espace.

En fin d’après-midi, un Eurocopter EC130 a été repéré à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Paris, indique un communiqué de presse.

«Ayant pénétré l’espace aérien national sans contact radio au préalable, cet hélicoptère était susceptible de commettre une infraction au code de l’aviation civile», relatent les militaires.

Un Mirage-2000-5 a rapidement décollé de la base aérienne d’Évreux (Eure) pour venir à son encontre, ainsi qu’un hélicoptère de l’armée parti de la base de Villacoublay (Yvelines). L’avion de chasse a réalisé de premières vérifications «constatant les éléments d’infraction éventuelle», poursuit le document.

Quelques minutes plus tard, l’appareil suspect s’est posé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). L’affaire a été transmise aux forces de la sécurité intérieure, souligne l’Armée de l’air et de l’espace. Contactée par Sputnik, l’institution n’a pas encore répondu à nos sollicitations.

Voir un Mirage survoler la région parisienne a suscité la réaction des internautes qui ont posté des images de l’avion de chasse sur les réseaux sociaux.

Avion Mirage 2000 au dessus de Paris pic.twitter.com/U8ApeKnLAv — J-M DAIX (@jmdaix) March 12, 2021​

Immatriculé en France, l’hélicoptère venait de Grande-Bretagne, précise le journaliste Jean-Marc Tanguy, journaliste spécialisé dans l’aviation militaire, sur son blog.

Interventions d’avions de chasse

Selon l’Armée de l’air et de l’espace, 350 interventions d’avions de chasse ou d’hélicoptères ont été déclenchées en 2020 en réaction à des situations anormales, dont le nombre total a atteint 560. Le nombre d’interventions est à la hausse en comparaison avec l’année précédente, en 2019, lorsque 450 situations anormales ont conduit à 210 interventions aériennes.

En février 2021, le survol de deux Rafale au-dessus de l’agglomération de la ville de Nancy n’est également pas passé inaperçu. Deux bruits ressemblant à deux détonations ont été entendus par de nombreuses personnes. La base de Nancy Ochey a expliqué cet incident par un exercice de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Le mur du son avait été franchi par les avions de chasse.

Fin septembre dernier, un avion de chasse déployé à Paris a dû également passer en supersonique pour intercepter un avion de ligne en difficulté.