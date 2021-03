Laurent Saint-Martin, tête de liste LREM aux régionales en Île-de-France, veut une police régionale

Dans un entretien avec JDD, le rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale a expliqué que cette nouvelle police d'Île-de-France Mobilités coordonnerait le patchwork composé de la Surveillance générale de la SNCF et la Sûreté de la RATP, et serait aussi complémentaire, dans les transports, à la police nationale et des polices municipales.