Le nombre de cas journaliers de Covid-19 recule mais reste toujours au-dessus des 25.000 en France

La France a enregistré dimanche 14 mars 26.343 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, contre 29.759 la veille, montrent les chiffres publiés par Santé publique France.

Ainsi, le nombre de personnes touchées par la maladie depuis le début de l’épidémie s’élève à 4.071.662.

Les hôpitaux ont également dénombré 140 nouveaux décès, ce qui porte le bilan de l'épidémie en France à 90.429 morts.

La pression sur le système de santé continue de s'accentuer, avec 24.989 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, soit 318 de plus que samedi, et 4.127 patients traités dans les services de réanimation, soit 57 de plus que la veille.

«Situation préoccupante»

Invité de BFM TV, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a fait état d’une situation sanitaire «préoccupante», «complexe» et «tendue en terme de pression hospitalière» surtout en Île-de-France.

D’après lui, elle nécessite «la mobilisation» de tous les citoyens, des professionnels de santé et «la plus grande vigilance des autorités». Il a souligné que le confinement n’était pas «un tabou» et qu’il pourrait être mis en place si cela était nécessaire. «Le confinement est utilisable si la situation l'exige […]. S’il faut confiner, on l’a déjà fait deux fois, s’il faut confiner, on le fera», a-t-il ajouté.