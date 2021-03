Nouvelle hausse des hospitalisations et des patients en réanimation en France

Avec 480 hospitalisations au cours des dernières 24 heures en raison du Covid-19, les hôpitaux français dénombrent désormais 25.469 patients, dont 4.219 (soit 92 de plus que dimanche) se trouvent dans leurs services de réanimation, indiquent les chiffres publiés ce lundi 15 mars par Santé publique France.

La France dénombre ce lundi 15 mars 333 nouveaux décès imputés au Covid-19 dans les hôpitaux en l'espace de 24 heures. Dimanche, les autorités sanitaires ont fait état de 140 morts.

Quant aux services de réanimation, ils comptent 4.219 patients infectés, soit 92 de plus que la veille.

Au total, 25.469 personnes sont hospitalisées actuellement à cause du Covid-19, soit 480 patients de plus en 24 heures.

Santé publique France a également recensé 6.471 nouvelles contaminations, contre 5.327 dimanche.

Le bilan de l'épidémie s'établit désormais à 90.762 morts.

Dimanche 14 mars, 5.135.616 personnes avaient déjà reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19 depuis le début de la campagne de vaccination en France, en décembre.

Vaccin suspendu en France

Toujours ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé que la France suspendait au moins jusqu'à mardi après-midi l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, s'alignant ainsi sur la décision de plusieurs pays européens en raison de potentiels effets indésirables graves.

Interrogé sur le risque de devoir reconfiner tout ou partie du pays compte tenu de l'augmentation du nombre de personnes hospitalisées en réanimation, le Président a admis que le gouvernement aura à «prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions».

Il a toutefois rappelé les risques psychosociaux d'un nouveau confinement et promis des mesures «adaptées, proportionnées et en regardant la réalité de l'épidémie, ville par ville et territoire par territoire».