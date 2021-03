Quand Castex défendait le vaccin d’AstraZeneca moins de 24 heures avant sa suspension par Macron

Dimanche 19h - @JeanCASTEX sur #Twitch : « Il faut avoir confiance dans le vaccin #AstraZenaca ».



Lundi 16h - @EmmanuelMacron suspend l’utilisation du #vaccin.



Et on se demande pourquoi la défiance envers les institutions et le gouvernement explose. https://t.co/ou9EBDGxfl