Le nombre de nouveaux cas dépistés en 24h frôle de nouveau les 30.000 en France

La France enregistre une hausse de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures et recense 29.975 nouvelles contaminations et 408 décès supplémentaires ce mardi 16 mars, fait savoir Santé publique France (SPF).

La France a recensé 29.975 nouvelles contaminations au coronavirus en l'espace de 24 heures, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

Le total des décès s'élève désormais à 91.170, 408 de plus que le chiffre annoncé lundi. Sur ce total, 65.765 sont à déplorer en milieu hospitalier et 25.405 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux.

La pression hospitalière demeure quant à elle à un niveau extrêmement élevé avec 25.492 personnes soignées dans les hôpitaux français (+23 en 24 heures) dont 4.239 dans les services de réanimation (+20).

Sur le front des vaccinations, les autorités font état de 5.295.735 premières injections réalisées en France, soit 144.104 de plus en 24 heures.

